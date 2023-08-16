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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناجي قمحة: السياسة الخارجية المصرية ناجحة

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أن الدولة تقوم بعملية تنمية مستدامة، موضحًا أن ما تقوم به الدولة ليس لـ الناتج السريع، وللمدة القليلة، ولكن ما يتم يكون لـ المستقبل، وليس لليوم.

وأضاف قمحة، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشعب يدرك أن ما تقوم به الدولة من مشروعات، سيكون نتاجه في مصلحته.

ولفت إلي أن مصر دولة رئيسية في قلب العالم، وأن ما يحدث من أزمات في العالم يكون له تأثير على المصريين، ولكن مصر ليست السبب في الأحداث الخارجية.

وأشار إلى أن هناك مشكلات كثيرة بدول العام، وأن الدول الكبيرة لا تستطيع السيطرة عليها، ولكن تلك الدول تكون متواجدة في حالة حدوث أي مشكلات.

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية ناجحة، وأن الإعلام الخارجي يعمل على مصر بنمط سريع، ويستغلون أي شيء.

التنمية المستدامة صالة التحرير قناة صدي البلد صدى البلد عزة مصطفي

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