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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاعبني ومابيسمعش الكلام.. تفاصيل إنهاء عامل حياة ابنه ببولاق الدكرور

صدى البلد

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل نجله (طالب)، بحجة تأديبه في بولاق الدكرور.

وأمام النيابة العامة، قال المتهم إنه تعدى على ابنه بالضرب المبرح؛ لتأديبه، فجسده الهزيل لا يتحمل، قائلًا "مش بيسمع الكلام"، مما أسفر عن وفاته، وتبين أن الجثة بها آثار ضرب وكدمات متفرقة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة طالب ووجود آثار اعتداء عليه أدى إلى مصرعه، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن والد الطالب وراء الاعتداء عليه بحجة تأديبه، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

بولاق الدكرور نيابة بولاق الدكرور النيابة العامة مديرية امن الجيزة تأديبه

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