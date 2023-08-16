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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من الصين

صدى البلد

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، تزامناً مع تراجع البنوك ، حيث أبقت الأدلة المتزايدة على فقدان الاقتصاد الصيني قوته بسرعة المستثمرين على حافة الهاوية ، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط من تزايد المخاوف بشأن التضخم الثابت.

أنهى مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا اليوم هبوطيًا بنسبة 0.1٪ ، بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.4٪ ولمس أدنى مستوى جديد في شهر واحد خلال اليوم، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

خسر مؤشر البنوك الأوروبية (.SX7P) 0.7٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع واحد ، مع هبوط مؤشر أتش أس بي سي هولندنج، المكشوف في الصين للجلسة الخامسة وتراجع 1.7٪ إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

كما خسرت الشركات العملاقة مثل أل في أم أتش و كيرنج، المعرضتان لطلب المستهلكين الصينيين ، 0.2٪ و 0.4٪ على التوالي.

وأدى عدم سداد مدفوعات المنتجات الاستثمارية من قبل شركة ثقة صينية رائدة ، وانخفاض أسعار المساكن إلى زيادة المخاوف من أن أزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين تخنق ما تبقى من زخم ضئيل للاقتصاد.

قال مايكل فيلد ، محلل إستراتيجي للأسهم الأوروبية في مورنينج ستار ، 'الصين تعطس بقية العالم تصاب بالبرد ؛ أي نقاط بيانات تظهر أن الاقتصاد الصيني لا يعمل بشكل جيد هو أمر سلبي للأسواق العالمية ، ولا سيما أوروبا ، من حيث طلب المستهلكين من الصين'.

علاوة على ذلك ، أظهر تقدير سريع أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للربع الثاني ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس ربع سنوي ، في حين أظهرت مجموعة بيانات أخرى أن الإنتاج الصناعي لشهر يونيو ارتفع بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.

وكان أداء مؤشر STOXX 600 ، المثقل بعلامات تباطؤ النمو في الصين ، دون أداء نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام ، مع مكاسبه 7.2٪ أقل بكثير من قفزة 15.3٪ في مؤشر S&P 500.

في غضون ذلك ، انخفض مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ وسط تزايد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم البريطاني حيث فشلت المقاييس الرئيسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا في التخفيف في يوليو ، على الرغم من الانخفاض الحاد في التضخم الرئيسي.

وأضاف فيلد مورنينجستار: 'في حين أنه من الجيد أن نحتفل بانخفاض التضخم إلى هذه النقطة ، علينا أن ندرك أنه من هنا فإن الجزء الأكبر من التضخم الأساسي أصعب بكثير'.

من بين كبار المحركين الفرديين ، قفزت مجموعة الأدميرال البريطانية للتأمين على السيارات والمنازل 7.2٪ لتتصدر STOXX 600 بعد ارتفاع هامشي في أرباح النصف الأول قبل خصم الضرائب.

تراجعت شركة بلفور بيتي بنسبة 10.6٪ إلى قاع STOXX 600 ، بعد أن قال رئيسها التنفيذي إن شركة البنية التحتية تواجه تحديات في مشاريع مكاتبها في الولايات المتحدة.

خسرت شركة باير الألمانية لعلوم الحياة 1.7٪ بعد خفض تصنيف بيرنبرج إلى 'عقد' من 'شراء'.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أنه من المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات الأوروبية في الربع الثاني بنسبة 4.6٪ عن العام السابق ، أي أقل بقليل من النسبة البالغة 4.8٪ المقدرة الأسبوع الماضي.

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