المصري يتعاقد مع المدافع أحمد أيمن منصور لـ 3 مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور، بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد أيمن منصور والبالغ من العمر 29 عامًا يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، وقد لعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية مطلع موسم 2015/2014 حيث قضى موسما في صفوفه قبل أن ينتقل لصفوف المصري مطلع موسم 2016/2015.

ولعب لصفوف القلعة الخضراء لثلاثة مواسم ليشد الرحال مطلع موسم 2019/2018 إلى صفوف فريق بيراميدز حيث لعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي.

