عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يتعاقد مع المدافع أحمد أيمن منصور لـ 3 مواسم

صدى البلد

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر،  إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور،  بعقد يمتد لثلاثة  مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .
الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد أيمن منصور والبالغ من العمر  29 عامًا يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، وقد لعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية مطلع موسم 2015/2014 حيث قضى موسما في صفوفه قبل أن ينتقل لصفوف المصري مطلع موسم 2016/2015. 

ولعب لصفوف القلعة الخضراء لثلاثة مواسم ليشد الرحال مطلع موسم 2019/2018 إلى صفوف فريق بيراميدز حيث لعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي.
 

احمد ايمن منصور أبو علي إدارة النادي أحمد أيمن منصو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

ترشيحاتنا

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ