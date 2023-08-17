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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول القيادة الفعالة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و من هذه الدورات يقدم  المركز يوم ٢٠ اغسطس ٢٠٢٣   برنامج تدريبي عن القيادة الفعالة بالجامعات، وذالك بنظام الاون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وقد استقبل  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السادة  نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث عقد الاجتماع الأول في رحاب جامعة حلوان لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين  هذه المؤسسات التعليمية والاقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية  في هذا الإقليم الواحد والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة وكذلك وضع آليه وخطط  تدريب مشتركة لخدمة المجتمع.

ويعتبر هذا الإجتماع هو النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تم مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى .

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور عماد ابو الدهب الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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