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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: مصر ليست منعزلة عن العالم بحكم السيطرة على البحر الأحمر|فيديو

حلمة النمنم
حلمة النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم ، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر ليست دولة منعزلة عن التفاعلات الإقليمية والدولية، بحكم موقعها المتميز في الإقليم، وبحكم وجود قناة السويس، وبحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية، خلال السيطرة المصرية على البحر الأحمر.

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر من الضروري أن تكون قوية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الليبرالية الدولية في حاجة إلى تطوير خلال المرحلة المقبلة، ففكرة قيام الولايات المتحدة بفرض قيامها الليبرالية على العالم، وإسقاط نظام سياسي مثل صدام حسين، لم يصبح مقبولاً الآن، خاصة وأن هناك الكثير من النماذج الناجحة بعيدًا عن الليبرالية مثل النموذج الصيني. 

ضرب أوكرانيا


وتابع أن إيران متهمة اليوم بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة لضرب أوكرانيا، وتعميق العلاقات مع بكين، وفي نفس الوقت تتفاوض مع أمريكا للإفراج عن بعض المحتجزين مع الولايات المتحدة مقابل الافراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة.

إسرائيل الإعلامي نشأت الديهي العلاقات المصرية الولايات المتحدة حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

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