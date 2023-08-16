أستاذ علوم سياسية : البريكس تطرح بديلاً للنظام العالمي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الصين قوى اقتصادية وتقدم نموذجًا سياسيًا ناجحًا مختلفًا، من حيث قدرة بكين على تحقيق التنمية على الأرض في الاقتصاد والتأمين الصحي، استنادًا إلى آليات معينة تختلف عن آليات الغرب.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الصين بدأت تنشئ مؤسسات دولية بالتعاون مع دول أخرى، لكي تكون بديلة عن المؤسسات الموجود في النظام الليبرالي، حيث يقدم بنك التنمية المرتبط بالصين قروضًا، شبيه بالقروض المقدمة من البنك الدولي.

عملة بديلة للدولار



وتابع ان قمة "البريكس" التي ستنعقد الشهر المقبل ستكون هامة جدًا في طرح بديلاً للنظام الحالي، من خلال طرح عملة بديلة للدولار المهيمن على الاقتصاد العالي، في ظل وجود معارضة، ورفض كبير لهيمنة الدولار على العالم.



ولفت إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تحتوي على جانب تنافسي كبير، ولكن لا تزال تحتوي على جانب تعاوني غير محدود، مشيرًا إلى أنه لا توجد حرب باردة بين بكين ونيويورك على غرار الحرب التي حدث سابقًا بين أمريكا والاتحاد السوفيتي.