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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: استثمارات كبيرة في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة

الدكتور مصطفى بدرة،
الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار

أكد الدكتور  مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بمجال النقل ونشهد حاليًا طفرة كبيرة في حركة النقل والطرق، بجانب تكوين بيئة عمرانية وسكانية صالحة للاستخدام طوال الوقت.

وقال “بدرة”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “إكسترا نيوز”، إن محافظتي مطروح والوادي الجديد على الرغم من أنهم كانوا أكبر المحافظات مساحة إلا أنهم كانوا الأقل استثمارا في الفترة التي سبقت عهد الرئيس السيسي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك استثمارات كبيرة في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة في الموانئ والصناعة والاستثمار.

مصطفى بدرة حركة النقل والطرق مطروح الوادى الجديد الرئيس السيسي

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