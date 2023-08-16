تطوير شامل | الدفع بطواقم طبية متحركة بمستشفيات العلمين والسلوم وسيدي براني

قالت هبة زين الباحثة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته يولي اهتماما بكل ربوع الدولة، واهتماما بالاستماع للمواطنين ولمشكلاتهم والعمل على حلها، وزيارة مطروح اليوم امتداد لزيارات سابقة في أماكن أخرى من الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محافظة مطروح التي تعتبر ثاني أكبر محافظات الجمهورية كانت تعاني من التهميش التنموي، رغم تمتعها بتنوع الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية، والمساحة المأهولة بالسكان فيها 1% فقط.

وذكرت أن يد التنمية امتدة لقطاعات عدة في مطروح، فمثلا في التنمية العمرانية نجد مدينة العلمين، التي جذبت أنظار العالم كله إلى مطروح، وكذلك مدينة رأس الحكمة التي ستكون إحدى أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

مدارس للتعليم الفني والحرفي



وأوضحت أن خطط الدولة في التنمية خلال السنوات الماضية لم تتركز على تنمية الحجر فقط بل كان الهدف منها تنمية البشر أيضا، ونجد التعليم والصحة على رأس أي خطة لتنمية أو تطوير أي منطقة في الجمهورية، ومن أبرز المشروعات تطوير مستشفيات العلمين والسلوم وسيدي براني، والدفع بطواقم طبية متحركة، وبناء 11 مدرسة ومدارس للتعليم الفني والحرفي.