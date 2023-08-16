تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الأزمة الحالية في النيجر قد تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة.

وسلطت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على أنه كان في النيجر أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذرت من أن أكثر من سبعة ملايين آخرين حاليًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، لكنهم "قد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة الأخيرة، مستشهدة بتحليل أولي من برنامج الغذاء العالمي.

وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إنها تواصل تقديم المساعدات في النيجر، على الرغم من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الفقير غير الساحلي في قلب منطقة الساحل القاحلة.

وقالت مارجوت فان دير فيلدين، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب إفريقيا بالإنابة، في بيان: "عملنا حيوي للفئات الأكثر ضعفاً في النيجر ويحتاج إلى الاستمرار ، لا سيما في الظروف الحالية".