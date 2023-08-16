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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام عباس وحميد الشاعري يشعلان مسرح كاسيت 90 بأغنية عيني

هشام عباس وحميد الشاعري
هشام عباس وحميد الشاعري

أشعل الثنائى حميد الشاعري وهشام عباس مسرح بنش مارك فى جدة بتقديمهما واحدة من أهم أغاني التسعينات وهي أغنية عيني والتى قدموها سويا عام 1997.

وتفاعل الجمهور مع الثنائى على المسرح بالغناء والتصفيق، خاصة وأن هذه الأغنية من أشهر الأغاني التى تقدم اليوم على المسرح.

وقدم حميد الشاعرى حتى الآن مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه منها جلجلي وروح السمارة وغيرها من الأغانيات القديمة، فيما قدم هشام عباس مجموعة من أشهر أغانيه.

 

 

الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، يقام حفل "كاسيت 90"  بالمملكة العربية السعودية، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور  جماهيري غفير، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

 

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

 

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستالجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

 

هشام عباس حميد الشاعرى السعودية بنش مارك كاسيت 90

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