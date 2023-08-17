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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدمياط.. تفاصيل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة


عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا أمس مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و عدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة  بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية...

حيث تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم اعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسه الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى،  كما ناقشت " المحافظ " آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة،  وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة و ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة ...

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة اى تراكمات للمخالفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين،  مؤكدة أيضًا سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع  وزارتى التنمية المحلية والبيئة تتناسب مع طبيعة الموقع ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية ، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ و انشاء سور وسياج شجرى بمحيط المجمع ودراسة بيئية متكاملة...

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