ثروت الخرباوي: عمر عبد الرحمن اعتبر نفسه تلميذًا للقرضاوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن كانت هناك صلة قوية جدًا بين عمر عبد الرحمن والدكتور يوسف القرضاوي.



وأضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية كان يعتبر نفسه تلميذ الشيخ القرضاوي، وكان يقول إنه فقيه هذه الأمة.



وتابع: "عمر عبد الرحمن كان يقول إن فتاوى القرضاوي فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات نأخذها منه، أما ما يتعلق بالجهاد قال هو وضع كتاب رائع عن الجهاد وتحدث فيه عن جهاد الدفع وجهاد الطلب".

تمت السيطرة على عقولهم



وأشار إلى أن أول من تواصل مع عمر عبد الرحمن من التنظيم السري في مصر كان اللواء صلاح شادي أحد رموز التنظيم السري، موضحًا أن قسم الوحدات داخل جماعة الإخوان كان يضم ضباط جيش وشرطة ممن تمت السيطرة على عقولهم.