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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التوسّمات | الخرباوي يكشف تفاصيل عن كُراس التكفير والهجرة في الشاهد

الخرباوي
الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، زار خالد الزعفراني في منزله وأعطاه كراس فيه أفكاره تسمى "التوسمات" فأعجب بها خالد جدا.


وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن خالد ذهب إلى مرشد الإخوان السابق مصطفى مشهور وسأله عن شكري، فقال له إن شكري مصطفى من الإخوان وأحد تلاميذ سيد قطب.

 

أحد أمراء الجماعة


وذكر أن خالد الزعفراني التحق بالفعل بالتكفير والهجرة، وأصبح أحد أمراء الجماعة، ثم انشق عنهم واعتقل في سجن القلعة، وأنقذه الله من عملية اغتيال جماعة التكفير والهجرة للشيخ الذهبي وزير الأوقاف، حيث كان انشق قبل التخطيط.

ثروت الخرباوي جماعة التكفير والهجرة مصطفى مشهور التكفير والهجرة وزير الاوقاف

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