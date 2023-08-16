التوسّمات | الخرباوي يكشف تفاصيل عن كُراس التكفير والهجرة في الشاهد

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، زار خالد الزعفراني في منزله وأعطاه كراس فيه أفكاره تسمى "التوسمات" فأعجب بها خالد جدا.



وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن خالد ذهب إلى مرشد الإخوان السابق مصطفى مشهور وسأله عن شكري، فقال له إن شكري مصطفى من الإخوان وأحد تلاميذ سيد قطب.

أحد أمراء الجماعة



وذكر أن خالد الزعفراني التحق بالفعل بالتكفير والهجرة، وأصبح أحد أمراء الجماعة، ثم انشق عنهم واعتقل في سجن القلعة، وأنقذه الله من عملية اغتيال جماعة التكفير والهجرة للشيخ الذهبي وزير الأوقاف، حيث كان انشق قبل التخطيط.