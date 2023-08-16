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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثروت الخرباوي: الإخوان أنشأوا جماعات عنف كثيرة ليبعدوا شبهة الإرهاب عنهم|فيديو

المفكر والخبير في
المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إنه بعد خروج مصطفى مشهور من السجن، اجتمع بقيادات من التنظيم السري للإخوان، في منزل أحمد حسنين بقليوب.


وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المجموعة قالت إن حسن البنا حين أسس التنظيم الخاص أسسه ملتصقاً بجماعة الإخوان، وبالتالي أصابت الاغتيالات والعنف الإخوان الآخرين الذين يعملون في المجال العام.

وأوضح أنهم اتفقوا على خلق كيانات وجماعات لا ينتمون للإخوان، وتكون لهم أسماء أخرى، في استراتيجية جديدة للعنف، وبالتالي يقومون هم بأعمال العنف، وتخرج تسميات كثيرة، ويتفرق الدم بين القبائل، ففي الأربعينيات لم يكن هناك وجود لما يسمى الجماعة الإسلامية أو غيرها.

 

كيان فكرته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات

وذكر أن نتاج هذا الاتفاق الأول كان قضية الفنية العسكرية سنة 1974، والمتهم الأول فيها الفلسطيني صالح سرية، والذي أقام كيانًا فكرته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ثم يتولى الإخوان الحكم، والغريب أن السادات كان قد أفرج عن الإخوان وأخرجهم من السجون في العام نفسه، وقال حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان: "افعلوا ما تريدون ولكن ليس باسم الإخوان.

ثروت الخرباوي الاغتيالات الإخوان أحمد حسنين محمد الباز

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