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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفكر سياسي: الغزالي ترك الإخوان لكنه لم يتخل عن الفكرة

المفكر ثروت الخرباوي
المفكر ثروت الخرباوي

كشف الكاتب والمفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، تفاصيل جديدة عن جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أحد أعضاء الإخوان سأل حامد أبو النصر عن الشيخ الغزالي، حول صحة الأخذ منه أم عدمها، فرد عليه حامد أبو النصر" ظفر أصغر واحد فيكم برقبة الشيخ الغزالي"، وبرر حامد أبو النصر قوله بأن الشيخ محمد الغزالي خرج من تنظيم الإخوان. 

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وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن هناك معلومة لابد للناس أن تدركها جيدًا، وهي أنه مع احترامي لكل من خرج من تنظيم جماعة الإخوان جميعهم، لكن هناك فارق بين الخروج من تنظيم الإخوان وبين الخروج من الفكرة.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، أن يوجد قطيعة معرفية بالفكرة، وكثيراً ممن خرجوا من تنظيم الإخوان وقيل عنهم المنشقون عن الإخوان، كثيرًا منهم مازال يحمل الفكرة الإخوانية في ضميره.

واكمل الكاتب والمفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي،أنه إلا أنه قد يرى أن التنظيم لم يستطع أن يعبر عنها، وقد كان الشيخ الغزالي هكذا، فهو مؤمن بتلك الأفكار التي تعلمها في الإخوان، كما كان منشدهاً ومعجباً جدًا بحسن البنا.

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