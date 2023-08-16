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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: الشيخ الباقوري أول من اتهم الإخوان باغتيال أحمد ماهر.. فيديو

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إنه كان في حالة ارتباك ومشاعره لاتريد أن تصدق أن جماعة الإخوان قامت بهذه الأغتيالات عن قناعة.

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وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج  "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وقت اغتيال النقراشي تم عمل مناظرة وعبدالرحمن السندي، قال من بخلصنا من هذا الراجل، ولو أنا بتاع سلاح في الجماعة فهذا أمر أما رجل الدعوة فإنه يأمر بإقامة الليل ويدعوا فيه.

وتابع، أنه حدث خلاف وهل هذا أمر من حسن البنا أم يتحملوا الدية وقالوا إن الحكومة هي من تحملت الدية، مشيرًا إلى أنه وجد أن الشيخ الباقوري تحدث عن اغتيال أحمد ماهر، عن طريق محمود عيسوي، مع أنه كان حزب وطني ومحامي يعمل في مكتب احد المحامين، وكشف أن التنظيم السري نشر أعضائه داخل الأحزاب السياسية حتى لو حدث اغتيالات تنسب لهذه الأحزاب،  ولذا دارت الشبهات وقتها أن الحزب الوطني هو من قام بالاغتيال والشيخ الباقوري هو من كشف عن ذلك.

أحمد ماهر إكسترا نيوز الإسلام السياسي اغتيالات الخرباوي الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد جرائم الإخوان ثروت الخرباوي

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