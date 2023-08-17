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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف زكي يوضح تفاصيل إقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

أشرف زكي، نقيب المهن
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

تحدث أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل إقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، قائلا: " فكرة إقامة المهرجان في العلمين جاءت لاستغلال مدينة العلمين، وهي فرصة عظيمة ويجب استغلالها.

 

وأضاف أشرف زكي خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة "دي إم سي"،:"عرضنا الفكرة على الفنان الكبير يحيى الفخراني وافق عليها..وإحنا مش أقل من المهرجانات الكبيرة في العالم زي مهرجان كان وفينيسيا".

 

وأوضح أن النسخة الثانية بها عدة اختلافات، أهمها أنه سيضم كافة المسلسلات التي تقدم طوال العالم وليس رمضان فقط، كما أنه تم إضافة تسابق جديد وهو جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال.

 

 

واسترسل:"الاستفتاء موجود على موقع المهرجان وسيكون استفتاء حقيقي وصادق، متابعا: سنعلن الآراء بمنتهى الشفافية والصدق".

 

ولفت إلى أن لجنة التحكيم ستكون برئاسة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد الكبير طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال".

 

وتابع "إن شاء الله الدورة تليق بمكانة واسم المهرجان فهي دورة استثنائية تقام في العلمين الجديدة"، مضيفا:" سيكون هناك جائزة للمونتاج بالإضافة إلى تكريمات بعض الرموز وجيل من النجوم الذين ليسوا صف أول".

 

اشرف زكي المهن التمثيلية مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين العلمين

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