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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أسلحة نارية و5 كيلو مخدرات بحوزة 3 متهمين في كفر الشيخ

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط 3 متهمين من ذوي المعلومات الجنائية، خلال حملة أمنية، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق.

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وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ر.م» 48 سنة، مقيم بمدينة بلطيم، سبق اتهامه في 7 قضايا، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» محلي الصنع عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و300 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين تزن 470 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط «ع.ح» 45 سنة، يقيم حي الكشلة، بمدينة دسوق، سبق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، عيار 12مم، و2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و700 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضبطت مباحث مركز سيدي سالم «م.م» 32 سنة، مقيم بقرية عبد الباعث الفقي، سبق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» محلي الصنع، عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و500 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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