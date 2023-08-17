حدث ليلا | 3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. وهزة قوية للذهب عالميًا.. وارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، التي تم نشرها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

يزداد البحث عن هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس اليوم، بالتزامن مع حالة الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والتي تشمل أمطار رعدية و سيول على عدة مناطق.



تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانيه

تبحث ربات البيوت علي أسعار الدواجن يوميا حيث تمثل الدواجن قيمة اقتصادية هامة لدى العديد من المواطنين في مصر، كما أنها من الوجبات الأساسية للأسر جميعها، نظرًا لانخفاض سعرها نسبيًا مقارنة بأسعار باقي أنواع اللحوم الحمراء.

زيزو يتلقى 3 عروض من الدوري السعودي

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن جمهور الزمالك يعيش حالة من القلق بسبب إمكانية رحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو لـ الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء لعرض الشباب يأتي بسبب علمه التام من أن التفريط في نجوم الفريق كانت أحد أسباب ثورة الجمهور عليه.



بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم 25 أغسطس الجاري في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الجيمرز بالمملكة.



عمار يا سعودية.. محمد الحلو يستبدل كلمات تتر مسلسل زيزينيا بحفل جدة

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء أمس الأربعاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاست 90»، وضمن حفلات صيف جدة 2023.



أمريكا : سفيرتنا الجديدة لدى النيجر ستصل نيامي قريبًا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن كاثلين فيتزجيبون،‭‭‭‭ ‬‬‬‬السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر ستسافر إلى نيامي عقب الانقلاب الذي وقع، الشهر الماضي، في إشارة على استمرار انخراط واشنطن في الوضع هناك.



ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 107

قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق غابات دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع اليوم إلى 107.



900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا مقارنة بأسعار الأمس ، فيما هبط سعر الأوقية بقوة لأول مرة منذ عدة شهور إلى ما دون الـ1900 دولارا للواحدة، بتراجع يزيد على 162 دولارا من أعلى سعر سجلته في مايو الماضي.