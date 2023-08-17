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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يتلقى 3 عروض من الدوري السعودي

صدى البلد

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن جمهور الزمالك يعيش حالة من القلق بسبب إمكانية رحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو لـ الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء لعرض الشباب يأتي بسبب علمه التام من أن التفريط في نجوم الفريق كانت أحد أسباب ثورة الجمهور عليه.


قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" حالة من القلق يعيشها جمهور نادي الزمالك خوفًا من التفريط في نجم الفريق أحمد سيد زيزو".


أضاف هاني حتحوت:" وجود قوام رئيسي للفريق هو من يجلب البطولات للزمالك، المشكلة ليست في رحيل نجم ولكن في كيفية رحيله".


شدد:" جمهور الزمالك لديه مخاوف من مسألة الكوبري، برحيل زيزو للسعودية ثم العودة للأهلي".
أشار هاني حتحوت:" مجلس إدارة الزمالك اجتمع وقرر لن يرحل أحمد سيد زيزو ولو بـ مليار دولار، الزمالك رافض هذا المبدأ تمامًا، مجلس الإدارة يعرف تمامًا أن رحيل النجوم من أكثر النقاط التي أثارت الجماهير ضده الفترة الماضية".


أوضح هاني حتحوت:" معلوماتنا في موضوع زيزو أنه تلقى 3 عروض من الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة جاءت بدايتها من الخليج السعودي ثم الاتفاق وفي الساعات الماضية حصل على عرض قوي من نادي الشباب".


تابع هاني حتحوت:" أحمد سيد زيزو طلب خلال جلسته مع مسؤولي النادي الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 19 مليون جنيه، وحصل على وعد بالحصول على جزء من مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة والموافقة على احترافه حال تلقيه عرض قوي".


وواصل هاني حتحوت:" إدارة النادي وضعت عدة شروط للموافقة على رحيل اللاعب في الفترة المقبلة وبجانب أن يكتب اللاعب ورقة رسمية للموافقة على رحيله من النادي، وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، بالإضافة إلى موافقة الكولومبي أوسوريو على رحيل اللاعب وكتابة ورقة بهذا الأمر من أجل السماح له بالرحيل".


أكد:" إدارة الزمالك طلبت من زيزو وصول عرض بمقابل مادي لا يقل عن 10 مليون دولار وهو ما رد عليه والده بأنها قيمة مالية لن يتم الوصول لها من جانب الشباب السعودي وعليهم تقليل المطالب المالية".
أتم هاني حتحوت:" طالبت إدارة نادي الزمالك من والد اللاعب التمهل لحين عقد اجتماع مجلس إدارة لحسم مسألة بيعه ثم الرد على استفسار الشباب السعودي".


https://www.youtube.com/watch?v=ETFik9dNCEw

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