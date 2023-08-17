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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : سفيرتنا الجديدة لدى النيجر ستصل نيامي قريبًا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن كاثلين فيتزجيبون،‭‭‭‭ ‬‬‬‬السفيرة الأمريكية الجديدة لدى النيجر ستسافر إلى نيامي عقب الانقلاب الذي وقع، الشهر الماضي، في إشارة على استمرار انخراط واشنطن في الوضع هناك.

وقال مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن تصل السفيرة إلى النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين فيتزجيبون سفيرة للولايات المتحدة، في أواخر الشهر الماضي، عقب الانقلاب مباشرة، وبعد عام تقريبًا من ترشيحها للمنصب.

وذكر فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إنه لا توجد خطط لتقديم فيتزجيبون أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب، موضحًا أن "ذلك ليس ضروريًا بالنسبة للعمل في السفارة".

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وأضاف باتل: "ستذهب إلى هناك لقيادة البعثة خلال وقت حرج، ودعم المجتمع الأمريكي، وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية". وتابع: "لا يعكس وصولها تغيرًا في موقفنا، وسنواصل تأييد حل دبلوماسي من شأنه احترام النظام الدستوري في النيجر".

وسافرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ونائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند إلى النيجر، وأجرت محادثات، في وقت سابق هذا الشهر، مع مسؤولين كبار في المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة، في 26 يوليو، لكنها لم تُحرز تقدمًا في الاجتماعات التي وصفتها بأنها "صعبة".

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