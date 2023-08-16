إيكواس تكشف عن اجتماع مهم لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

قالت مجموعة "إيكواس”، اليوم الأربعاء، إن اجتماع غانا سيبحث اللمسات الأخيرة لنشر "قوة الاحتياط" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أدانت مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، هجمات أسفرت عن مقتل 17 جنديًا في النيجر.

ودعت مجموعة "إيكواس" قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى العودة للديمقراطية.

ووصفت "إيكواس" الأوضاع أصبحت هشة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، في وقت سابق من اليوم، بمصرع 17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية، بمقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين.وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكمين استهدف مروحيتين بالقرب من الحدود الشمالية مع النيجر ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.