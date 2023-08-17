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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تحصل على عضوية نقابة المهن التمثيلية

مايان السيد
مايان السيد

أعلنت الفنانة مايان السيد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن حصولها علي عضوية النقابة المهن التمثيلية . 

ونشرت مايان صورة للكارنيه التي قامت باستخراجه بعد أن أصبحت عضوًا في النقابة .

 

وكان آخر أعمال مايان السيد هو مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة ، والذي عرض رمضان الماضي وقامت ببطولته يسرا . 

مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

مايان السيد 1000 حمد الله علي السلامة 1000 حمدالله على السلامة جمال العدل شيماء سيف عمرو صلاح

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