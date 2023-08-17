عمل شمال سيناء تعلن عن تعيين 870 شاباً وفتاة خلال 3 سنوات

قامت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بتعيين 870 شاباً وفتاة، منهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشآة، بشمال سيناء، على مدارالسنوات الثلاث الماضية، في قطاعات الفنادق والتشييد والبناء والتعليم، وغيرها .

وقالت وزارة العمل: إن توجيهات حسن شحاتة وزير العمل لمديرية شمال سيناء الاستمرار في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، والإعلاء من قيمة العمل لديهم، وكذلك تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة، ودعم كل خطط التنمية التي تشهدها تلك المحافظة.

وقال محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية : إن تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، هدف من الأهداف التي تنفذها المديرية داخل تلك المحافظة الاستراتيجية التي تشهد عمليات تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي ،مشيرا الي أن المديرية نظمت منذ أيام ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش ،وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف توعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ،ومتناهية الصغر ،وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.

وأوضح أن المديرية أطلقت علي مدار اليومين الماضيين فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بقرية سما السياحية،بمدينة العريش، لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية بين عمال المحافظة،وذلك بمشاركة 63 من مسؤولي السلامة يمثلون 25 منشأة صناعية وسياحية بالمحافظة،وذلك برعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

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