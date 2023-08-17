الأمن العام يضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ 86 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ 58 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.

وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 80 حُكما بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، هارب من تنفيذ 53 حُكما بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.