بنادق آلية وخرطوش.. ضبط 43 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش –15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (314) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .