الزمالك يواجه العربي الكويتي في البطولة العربية لليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام فريق العربي الكويتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مواجهة الزمالك والعربي الكويتي في تمام الساعة الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وحقق الزمالك، الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري في البطولة العربية للأندية في افتتاح مشواره بالبطولة العربية بنتيجة 34/28 في المباراة التي أقيمت اليوم، علمًا بأن الشوط الأول انتهى 18/13 لصالح الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.