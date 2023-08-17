عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ائتمنه على نفسه فقرر سرقته.. صاحب ورشة ينهي حياة مسن بالجيزة

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – سن 71) بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم . 

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للإطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجاً من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته وإستولى على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت) .

وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية العثور على جثة المجني عليه شرطة الطالبية قطاع الأمن العام مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

رفض 6 مليار جنيه.. تطور جديد يدعم اتحاد جدة لضم محمد صلاح

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو: نجري نقاشات داخل الحلف بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

مصر في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة البارالمبية

أهمها تمويل «إيجي تراك»|أشرف صبحي يبحث مع البنك الزراعي دعم المشروعات الشبابية

أنا راجل تاجر.. 3 سيناريوهات فى أزمة رحيل زيزو للشباب السعودي

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ