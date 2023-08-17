ائتمنه على نفسه فقرر سرقته.. صاحب ورشة ينهي حياة مسن بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – سن 71) بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم .

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للإطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجاً من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته وإستولى على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت) .

وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.