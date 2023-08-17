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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 مليون جنيه لشراء محولات كهربائية لقرى جنوب الشيخ زويد

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على  مبلغ ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى لشراء محولات كهربائية ومستلزمات تمهيدا لعودة الحياة  إلى طبيعتها  فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، شمال سيناء،  لتكون التجهيزات موجودة وجاهزة  كي نحقق  استجابة سريعة لمطالب  المواطنين خاصة فى قطاع الكهرباء  والمياه.صرح بذلك  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
 

قال،  إنه سيتم عمل ٢ موقف للمحافظة احداهما غربى بالسبيل  وموقف شرقى بالقرب من مقر المحاجر القديم وسيتم عمل شرايين وطرق جديدة للربط بينهما.

وقال اللواء شوشة،  إنه تقرر إنشاء ١٠  مواقع للاسعاف على مستوى المحافظة، ومقر هيئة الإسعاف،  ليكون مقر إقليمي يضم منظومة إتصالات على أحدث مايكون وتغطى مناطق واسعة.

 

ملف الميناء :


وبالنسبة  لملف الميناء قال اللواء شوشة، اننا في انتظار تقرير  لجنة هيئة المساحة  المصرية.

،وقال إنه تم عمل زيارة لتقسيم  جنوب الريسة بالعريش،  للوقوف على بعض المشكلات واطمن الناس أن هناك انفراجة قريبة فى توصيل المرافق من الكهرباء والمياه لها.

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الشيخ زويد محولات كهربائية قرى موقف

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