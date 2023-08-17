مصر في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة البارالمبية

أسفرت قرعة بطولة دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة البارالمبية التي تقام بغانا في الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر المقبل ، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية بجانب منتخبى كينيا والسنغال

تضم المجموعة الأولى منتخبات غانا و الجزائر و أوغندا، و فى المجموعة الثالثة جنوب أفريقيا و نيجيريا بالإضافة إلى جمهورية افريقيا الوسطى ، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المغرب و أنجولا و الكونغو الديمقراطية

ودخل المنتخب معسكر في صالة 6 أكتوبر حتى موعد السفر إلى غانا ، ومن المقرر أن يكون أول 48 ساعة لعملية التصنيف ، ثم خوض المنافسات