السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بجوار الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

السيطرة على حريق أرض فضاء في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغا بإندلاع النيران في قطعة أرض فضاء بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته قبل إمتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.