هيثم الحاج: مشروع "أفق" يهدف لإنشاء نافذة جديدة لنشر الأفكار الثقافية| خاص

قال الناقد الأدبي الدكتور هيثم الحاج علي، مستشار التحرير لمشروع "أفق"، إن المشروع الذي أطلقه بيت الحكمة للثقافة يهدف إلى إنشاء نافذة جديدة لنشر الأفكار الثقافية والفكرية والنقدية وفق منظور جديد.

وأضاف الحاج علي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع لنشر الاتجاهات الفكرية الجديدة في الوطن العربي بما فيها النقد الأدبي، إلى جانب التركيز على كونه مشروع عربي ينشر لجيل الوسط والشباب من المفكرين والمنظرين العرب.

وأكد مستشار التحرير لمشروع "أفق"، الناقد والأكاديمي، الدكتور هيثم الحاج علي، أن المشروع يستهدف دعم الاتجاهات الجديدة في الفكر العربي عن طريق نشر مؤلفات أبناء الجيل الثاني من المفكرين والأكاديميين، وإنشاء مكتبة فكرية ثقافية عربية بتوجه لا ينفصل عن مستجدات العالم، ومن هنا تأتي فكرة صياغة مشروع نشر جديد، يهتم بما تنتجه العقول العربية الشابة، بما لها من قدرات علمية لم تتكلس بعد تحت وطأة الكبح المنهجي.

وتابع “تلك العقول المؤمنة بأن العلم ملاذ لا بديل له، والقادرة على خلق مناهجها الخاصة في مناحي المعرفة الثقافية والإنسانية، مثل الفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع وعلم النفس والنقد والأدب والدراسات الثقافية والدينية والميثولوجيا والاثنولوجيا وغيرها، وهو ما يدعو للاهتمام بإنتاج ما يمكن اعتباره الآن جيل الوسط، بغية التركيز على وجود نافذة عربية جديدة، تولي المتلقي العربي المختص والمهتم والمثقف اهتمامها الأول لتضعه معها في دائرة السؤال، فربما تكون تلك الدائرة هي بداية الإجابة الحقيقية، بل ربما تكون هي الملاذ الوحيد من الفوضى والتشتت”.