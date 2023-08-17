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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أولاد الناس.. ثلاثية المماليك| «نهضة مصر» تطلق أول رواية صوتية لـ ريم بسيوني

نهضة مصر
نهضة مصر

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاقها لأول رواية ثقافية من إنتاجها بتقنية الصوت، الرواية تحمل عنوان "أولاد الناس... ثلاثية المماليك" من تأليف الأديبة المصرية الدكتورة "ريم بسيوني".

 وتعد "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" الرواية السابعة في مسيرة ريم بسيوني الأدبية، والتي أصدرتها نهضة مصر أول مرة عام 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" مستوحاة من التاريخ المملوكي، تدور أحداثها من خلال ثلاث حكايات هي: "أولاد الناس" التي تبدأ أحداثها عام 1309م، و"قاضي قوص" التي تبدأ في عام 1388م، وأخيرًا "حادثة الليالي" التي تبدأ في عام 1517م عام سقوط الحكم المملوكي.

وحصدت الرواية جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، وتعد واحدة من أكثر الكتب مبيعًا في مصر منذ صدورها.

وتقوم "ريم بسيوني" حاليًّا بجولات مستمرة مع قرائها لاستكشاف جمال وتاريخ هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر، تأخذنا الرواية في رحلة شيقة إلى فترة حكم دولتي المماليك، البحرية والبرجية، وتسرد أحداث هزيمة المماليك على يد سليم الأول وقتل السلطان طومان باي وتعليقه على باب زويلة.

وتتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع، وتعتبر قصة بناء مسجد السلطان حسن نقطة انطلاق مثيرة للأحداث، يقوم السرد في الرواية بأجزائها الثلاثة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

 والآن، يمكن للقرّاء الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها بفضل إصدار الرواية بالصيغة الصوتية، ومن المتوقع أن يحظى هذا الإصدار الجديد بشعبية كبيرة، نظرًا لجاذبية الرواية وجودتها الأدبية، وتوفرها بتقنية الصوت سيضيف بُعدًا جديدًا ومثيرًا لتجربة القراءة.

دار نهضة مصر للنشر أولاد الناس ثلاثية المماليك الدكتورة ريم بسيوني مسيرة ريم بسيوني الأدبية أولاد الناس

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