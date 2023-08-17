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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام نحو 4545 طن مخلفات خطرة خلال 6 أشهر بالإسكندرية

إعدام المخلفات الخطرة
إعدام المخلفات الخطرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة قامت خلال الأشهر الـ6 الماضية بإعدام نحو 442 طن  كيماويات منتهية الصلاحية ونحو 116 طن أدوية منتهية الصلاحية بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وذلك بشكل آمن وصحي ووفقا للاشتراطات البيئية في دفن ومعالجة المخلفات الخطرة.

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وأضاف الشريف، أن إعدام هذه المخلفات قبل وصولها إلى الأسواق يخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لافتاً إلى أن سلامة المواطنين هو هدفنا الأول لعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. لافتا إلى أنه خلال الأشهر ال6 الماضية تم دفن ما يقرب من 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.

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ومن جانبه؛ أشار المهندس/ ماهر إبراهيم مدير عام إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة إلى أنه خلال ال6 أشهر الماضية تم دفن 1743طن مخلفات صلبة (من بينها 4500 سيجار إلكترونية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية)، إعدام 1493 طن حمأة عضوية، ونحو 58 طن كربون عضوي، 28 طن كهن ملوثة بمواد كيميائية.

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