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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يراجع التجهيزات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صدى البلد

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها  السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، وتختتم يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن  3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة.

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ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة  للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان،للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي جرت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

من جانبه، أكد محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة ، مشيراً إلى عقده اجتماعاً بمديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورئيس مركز توزيع الأسئلة،ناقش خلاله الاستعدادات والترتيبات  الخاصة بعقد الامتحانات المقرر إجراؤها على مدار 10 أيام. 

ونوه بأنه تم التأكيد على مراجعة تجهيزات  المدارس المنعقدة بها اللجان وإعدادها، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين،الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة  وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية،لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات بالشكل اللائق بها، بجانب تكليف مديري الإدارات بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات  المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات،مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على مراجعة واستعراض آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، وتوفير المتطلبات"كل في اختصاصه"،حيث تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي بعبد السلام عارف ، لتكون مركزاً  لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، بجانب التنسيق مع  الجهات الأمنية  لتأمين وصول سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة (البابل شيت) من مطابع القاهرة  إلى مركز التوزيع وأيضا تأمين وصول الأسئلة الى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الإجابة إلى المركز وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب" يوميا" عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة

وألمح إلى تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان والكائن بمدرسة متولي الشعراوي بمدينة بني سويف وذلك علي مدار  اليوم  وطوال عقد الامتحانات،فيما  تتولى مديرية الصحة التنسيق مع التأمين الصحى لندب طبيب أو زائرة صحية مقيم "بكل لجنة" سير امتحان على مستوي المحافظة ، علاوة على التوجيه بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.

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