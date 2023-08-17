خانت صاحبتها.. ضبط تشكيل عصابي سرق 485 ألف جنيه من شركة بالعمرانية

ألقت مباحث العمرانية القبض على سائقين وسيدتين قاموا بسرقة مبلغ مالي من شركة خاصة بدائرة القسم، وتحرر محضر، بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية، يفيد فيه بحضور صاحب شركة 50 سنة للتجارة والتوريدات، اكتشف سرقة مبلغ مالي 485 ألف جنيه من داخل شقة شركته بشارع السلام بدائرة القسم.

وبالبحث والتحري وفحص العاملين بالشركة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة كل من ربة منزل 50 سنة، وربة منزل ثانية 40 سنة، سائق توكتوك 24 سنة، وسائق توكتوك آخر 22 سنة، وبحوزتهم مبلغ 341 ألف جنيه متحصلات السرقة، وتبين أن المتهمة الأولى تربطها صداقة بسكرتيرة الشركة، وقامت بمغافلتها وعمل نسخة من مفتاح الشركة، واستعانت بالمتهمين لسرقة الشركة.

وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هانى عماد رئيس مباحث العمرانية إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.