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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شالوا الخزنة كلها.. سقوط عصابة سرقوا مكتب مقاولات بالجيزة

صدى البلد

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة خزينة من داخل مكتب للمقاولات بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء احمد الوتيدى نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد حضور صاحب مكتب للمقاولات كائن بالبحر الأعظم بسرقة خزينة من المكتب بداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق المهمة، على الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث ومعاوني مباحث القسم.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة وهم كل من عاطل 18 سنة بحوزته 100 ألف جنيه، عاطل 16 سنة بحوزته 65 ألف جنية، عامل 16 سنة، بحوزته 50 ألف جنيه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الخزينة من داخل مكتب المقاولات ونقلها إلى مسكن أحدهم وقاموا بفتحها وتقسموا المبلغ المالي فيما بينهم، وقاموا بالتخلص من الخزينة في نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الجيزة مباحث الجيزة البحر الأعظم شارع البحر الاعظم النيابة العامة

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