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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زملائي .. زيزو يضع شرطين أساسيين للبقاء في الزمالك

صدى البلد

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالزمالك أحد الشروط الأساسية التي طلبها زيزو للبقاء مع الزمالك هو إبرام صفقات سوبر وصرف كل المستحقات المتأخرة لزملائه”. 

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تمارين رياضية.. أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك|شاهد

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قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

وتلقي أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضًا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال له فى ميركاتو الصيف. 

وعرض نادي الشباب السعودي على زيزو راتبًا شخصيًا  مقابل 3 ملايين دولار في الموسم الواحد. 

وكشفت مصادر مطلعة أن زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة قيمتها 12 مليون جنيه، وفقاً لأحد البنود المُبرمة فى عقده.

 

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