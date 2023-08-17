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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد دياب يشارك في فعاليات قمة صوت مصر بسوما باي أكتوبر المقبل

محمد دياب
محمد دياب

كشف محمد دياب، المخرج المصري المقيم بالولايات المتحدة ومخرج فيلم مارفل الشهير Moon Knight، عن مشاركته في فعاليات قمة صوت مصر 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باي البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان “Egypt Forever Forward” ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والعالمي، من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم.

وعبر "دياب"، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث السنوي، وسط مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والسياحة والفن، قائلًا: "شٌرفت بانضمامي لـ"قمة صوت مصر 2023"، وسعيد بإطلاق مثل هذه المبادرات والفعاليات من مختلف القطاعات، والتي تهدف للترويج للسياحة المصرية وتزيد من الحراك والزخم حول المقاصد السياحية المختلفة، ولا شك أن القوى المصرية الناعمة، من فنانين و وكتّاب و مشاهير، لها دور كبير وفعال في دعم وتنشيط السياحة المصرية استهدافًا لزيادة الدخل القومي، باعتبارها أحد أهم الأدوات الترويجية التي تعكس الصورة الذهنية لمصر بالخارج".

وأضاف "دياب"، الذي يملك شهرة عالمية في سياق المهرجانات السينمائية المرموقة مثل كان وفينيسيا:" تجربتي العالمية التي أعتز بها كثيرًا  في مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر" أو "Moon Knight، خير دليل على ذلك، فقد أرادنا أن نقدم مصر وأماكنها وجزءاً من تاريخها وحضارتها القديمة من أجل الترويج للسياحة المصرية، وأظهرنا ذلك في التمثيل، والتصوير، والملابس، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه، وبعض العناصر الفنية الأخرى، وبالطبع هذه التجربة وغيرها سوف تزيد من فرص الجذب السياحي والترويج للنهضة التى شهدتها مصر على امتداد محافظاتها".

ولا يزال المخرج المصري العالمي، محمد دياب، يحظى باهتمام وإعجاب الجمهور العربي والأجنبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر" أو "Moon Knight"، وذلك لإظهاره للحضارة المصرية بشكل عصري و مبدع واستخدامه الأغاني المصرية المعبرة.

كما ألمح المخرج العالمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمالية وجود جزء ثاني من المسلسل لكن مازال مصيره مجهولًا.

ويتكون المسلسل من 6 حلقات من تأليف جيريمي سلاتر، بطولة إيثان هوك في دور الدكتور "آرثر هارو" و أوسكار إسحاق ومي كالاماوي، وهو من إخراج الثلاثي محمد دياب وجاستن بنسون وأرون مورهيد. ويعتبر هذا أول مشروع من إنتاج شركة مارفل لمخرج مصري عربي.

مسلسل Moon Knight ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التى تضم أفلام مثل Eternals و Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.

وجدير بالذكر أن فعاليات قمة صوت مصر 2023 تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.

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