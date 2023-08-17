تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بتباين أداء مؤشراتها وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة.