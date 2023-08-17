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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى، التى تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، للبدء الفعلي لتسليمها وفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي دار الهندسة، بجانب الوقوف على آخر الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندسة كارمن ممدوح مدير المكتب الفني لمشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ إسلام عبدالتواب منسق "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.

تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والصحة، والمجمعات الخدمية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، ونقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، والري، والطرق، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها قريباً، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي دار الهندسة عليها من قبل الشركات المنفذة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بسرعة التنسيق بين فريق عمل من مهندسي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ودار الهندسة، ومسئولي مجلسي إطسا ويوسف الصديق، وممثلي القطاعات، لمراجعة الملاحظات النهائية لمختلف مشروعات "حياة كريمة" التى تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية بنسبة 100%، استعداداً لفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على المجمعات الحكومية والزراعية، ومراكز الشباب، ونقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، ومنشآت التنمية المحلية "الأسواق والمواقف".

ووجه المحافظ، مدير المكتب الفني لمشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع المقاولين المسئولين عن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بسرعة مراجعة المشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، مع تلافي ملاحظات دار الهندسة على أعمالها الإنشائية أولاً بأول، وتكثيف الأعمال بها استعداداً لتسليمها خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات التي يتم رصدها، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم تلك المشروعات.

وشدد محافظ الفيوم، على وضع خطة تدارك لمشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق، التى لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهاً رئيسي مجلسي إطسا ويوسف الصديق بإعداد تقرير أسبوعي مفصل بشأن نسب تنفيذ تلك المشروعات ومدى استجابة الشركات المنفذة لتلافى الملاحظات بشأنها، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق، ورؤساء مجلسي إطسا ويوسف الصديق ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، ومسئولي دار الهندسة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتحديد الطرق المتاحة سواء الداخلية أو الرئيسية استعداداً لرصفها، خاصة الطرق المؤدية إلى المنشآت الخدمية بالقرى، بعد التأكد من إنهاء كافة أعمال شبكات المرافق بها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولوا شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بكل قطاع من القطاعات بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وعدد ما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.

 

 

تمهيدا لافتتاحه.. محافظ الفيوم يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم: العمل العام ليس مجرد غاية لتحقيق وضع اجتماعي

 

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