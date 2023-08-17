هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

أصبحت سلالات فيروس كورونا ومتحوراتها مصدر حيرة للعلماء والأطباء حول العالم، حيث سرعان ما تتحور وتنتقل من شكل لآخر وتنتشر في البلدان دون إنذار مسبق حتى وصلت إلى أكثر من 50 دولة في شكل متحور جديد الآن يسمى EG5.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد الخبراء أن سلالة Covid الغامضة الجديدة عالية التحور قد أصابت المملكة المتحدة بالفعل، وانها من المحتمل ان تصبح وباء جديد يجتاح العالم خلال الاشهر القليلة المقبلة.



وكشفت صحيفة ديلي ستار أنه وفقًا للخبيرة كريستينا باجل ، وهي عضو في المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ ، فقد تم رصد السلالة لأول مرة في إسرائيل والدنمارك.





السلالة الجديدة شديدة التحور

كما أن لدي المتحور الجديد 'قدرات جديدة تمامًا' ، وقد تم تحديدها بالرمز ، المتغير BA.X - على الرغم من أنه يبدو الآن أنه قد تغير إلى BA.6.

وأطلق شاي فليشون ، المستشار السابق للمختبر المركزي لعلم الفيروسات في مركز شيبا الطبي ، على الأمر 'الصفقة الحقيقية ، وقد ادعى البروفيسور بول هانتر المتخصص في الأمراض المعدية ، من جامعة إيست أنجليا ، أن السلالة الجديدة يمكن أن تكون موجودة بالفعل في المملكة المتحدة. ، بعد ارتفاع حاد في عدد الحالات في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حديثه إلى Mail Online ، قال: 'إذا لم يكن الأمر كذلك الآن ، فمن المحتمل أن يكون قريبًا جدًا.'

ووافقه الرأي البروفيسور لورانس يونغ ، عالم الفيروسات بجامعة وارويك.

وقال: 'تشير التجربة السابقة إلى أنه إذا تم تحديد متغير جديد لديه القدرة على التنافس مع المتغيرات الأخرى والانتشار بشكل أكثر فاعلية ، فإنه يظهر حتماً في المملكة المتحدة.

'السفر الدولي والاختلاط في المطارات وفي الإجازات يجعل من الصعب منع إدخال متغيرات جديدة.'

السلالة الجديدة ، التي تركت العلماء في حيرة من أمرهم ، بسبب قدرتها على التحور بشكل منتظم.

ولا يعرف مدى خطورة هذه السلالة ، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسببها حتى الآن.

ومع ذلك ، كتبت كريستينا باجل في المجلة الطبية البريطانية: 'هناك شاغلان رئيسيان.

'الأول يبدو ، لسوء الحظ ، معقولًا تمامًا - تكرار أزمة NHS غير المسبوقة في الشتاء الماضي لفيروس كوفيد ، والإنفلونزا ، والفيروس المخلوي التنفسي ، والتي ضربت في نفس الوقت تقريبًا ، خاصة مع عدم تلقي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عامًا الآن إما الأنفلونزا أو كوفيد لقاح هذا الخريف.

'والثاني أقل احتمالًا ولكن سيكون له تأثير أكبر - حدث آخر شبيه بأوميكرون حيث يظهر متغير جديد ، يختلف تمامًا عن السلالات السابقة بحيث تكون الحماية التي حصلنا عليها بشق الأنفس أقل حماية بكثير.

'نظرًا لقلة وسائل التخفيف ، إن وجدت ، في جميع أنحاء العالم ومراقبة أقل بكثير ، يمكن لمثل هذا المتغير أن ينتشر بعيدًا قبل أن ندرك أنه يمثل مشكلة.'