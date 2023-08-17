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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الأطفال أكثر عرضة؟ أهم المعلومات حول متحور كورونا الجديد وطرق الوقاية

كورونا
كورونا

تستمر المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا في الظهور، وتسبب القليل من القلق حول العالم لأنها معدية للغاية وتنتشر بسرعة. 

لتجنبها، ستحتاج إلى مضاعفة نفس الاحتياطات ضد الجائحة التي حافظت على سلامتك حتى الآن.

المتغير المعروف باسم B.1.1.7، والذي تم تحديده لأول مرة في بريطانيا لديه القدرة على إصابة ما يقدر بنحو 50 في المائة من الأشخاص. 

ويعتقد الباحثون أنه قد يكون أيضًا أكثر فتكًا بقليل، يعد B.1.1.7 الآن المصدر الأكثر شيوعًا للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، كما أنه يغذي انتشار الفيروس في أوروبا. 

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كيف يمكنني حماية نفسي من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

تنتشر المتغيرات بنفس الطريقة التي انتشر بها فيروس كورونا دائمًا، من المرجح أن تصاب بالفيروس إذا كنت تقضي وقتًا في مكان مغلق تتنفس هواء شخص مصاب. 

ارتدِ قناعًا من طبقتين أو ثلاث طبقات، لا تقضي الوقت في الداخل مع أشخاص ليسوا من أسرتك. 

تجنب الازدحام وحافظ على مسافة. 

اغسل يديك كثيرًا وتجنب لمس وجهك.

هل الأطفال أكثر عرضة للخطر من البديل الجديد؟

يبدو أن الأطفال يصابون بالمتغير بنفس معدل السلالة الأصلية تقريبًا، وجدت دراسة كبيرة من قبل مسئولي الصحة في بريطانيا أن الأطفال الصغار هم فقط حوالي نصف احتمال نقل المتغير للآخرين مثل البالغين، في حين أن هذه أخبار جيدة، فإن الطبيعة شديدة العدوى للمتغير تعني أن المزيد من الأطفال سيصابون بالفيروس، حتى لو كانوا لا يزالون أقل عدوى نسبيًا وأقل عرضة للإصابة من البالغين.

 

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