بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للوقاية بالسعودية، الدكتور عبدالله عسيري، أن أوميكرون "EG.5" الذي رصد في الكويت، متحور فرعي، لا يختلف عن غيره من المتحورات الفرعية.

وفي تصريحات لـ"أخبار 24"، فقد ذكر عسيري أن المتحورات الفرعية تتسم بأعراض تنفسية أخف نوعاً من السلالات التي سبقت "أوميكرون".

وبين أن متحور أوميكرون الأولي، بدأ في الانتشار نهاية 2021 وكان آخر المتحورات ذات الأثر الوبائي وكل ما ظهر بعده يعد متحورات فرعية منه لم تتغير معها شدة المرض ولا أنماط الإصابة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد رصدت أمس المتحور "EG.5"، والذي يعد أحد المتحورات الفرعية لفيروس أوميكرون، مشيرة إلى أنه أمر متوقع ولا يدعو للقلق ورصد في 50 دولة حول العالم.