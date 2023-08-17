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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: اجتياز 154 فردا 5 دورات تدريبية ضمن الخطة التدريبية للمحليات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الأول من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٥٤ متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة نفذ ٥ دورات تدريبية خلال الأسبوع الأول تضمنت دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها ٢٥ متدربا من مديري إدارات التحول الرقمي، ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية شهد أيضًا تنفيذ دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الدورات ٨٤ متدرباً .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، لافتًا إلى أن الدورات تهدف إلى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية،  أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً يساعد في تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل ، مع التدريب السلوكي الذي يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين.

وأكد المتدربون خلال حفل الختام استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وأيضاً تناول الخبرات مع باقي المتدربين ، مؤكدين أنهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية خلال الدورات التدريبية في مركز سقارة .

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وزير التنمية المحلية دورات تدريبية

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