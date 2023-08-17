تركيا.. اعتقال محتال حاول تزوير صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي

اعتقلت أجهزة الأمن التركية محتالا حاول تزوير صوت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وحسب صحيفة “حريت” التركية، حاول الرجل خداع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال واتصل بهم من خلال أكثر من 10 خطوط “جي إس إم” مختلفة تم تسجيلها للمواطنين الأجانب.

تم القبض على المحتال في وقت قصير من قبل وحدات الأمن السيبراني في الاستخبارات الوطنية التركية، وتم تسليمه إلى وكالات إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى أصحاب الدخل الثابت والمنخفض، أكد خلالها أنه سيعمل جاهدا لتوفير الظروف الأمثل للشعب التركي في جميع الجوانب.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا: "أريد أن أقول لكل من لديه دخل ثابت أو منخفض أن المشاكل التي نواجهها في تركيا هي مؤقتة وسنتغلب عليها معا".

وأكد أن تركيا تعيش حالة جيدة جدًا في الوقت الحاضر مقارنة بالفترات السابقة حيث شهدت تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.