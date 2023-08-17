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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمناقشة مشكلات مياه الشرب في العريش

بحث مشاكل مياه الشرب
بحث مشاكل مياه الشرب بالعريش

عقد اللواء أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اجتماعًا لمناقشة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في مدينة العريش.


وقال عفش، إن الاجتماع عقد بحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والمهندس محمد لطفي رئيس مرفق المياه بالعريش والمهندس امير الزيني مدير مرفق الصرف الصحي بالعريش، والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب ممثلي المجتمع المدني.

 

المعوقات والحلول:


وأضاف عفش، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة من الأمور الخاصة بضخ مياه الشرب في مدينة العريش والمعوقات والحلول، حيث سيتم وضع عدد من التوصيات وعرضها على المسئولين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب المواطنين.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة، إن مديرية الصحة تحرص على صحة المواطن السيناوي، لافتا الي سحب عينات من مياه الشرب لتحليلها في المعامل الخاصة بالصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


وأضاف شوكة، أن اللجنة التي قامت بسحب عينات من مياه الشرب تأكدت من عدم وجود كسر في وصلات المياه أو شبكات الصرف الصحي، مطالبًا بضرورة تغيير الوصلات المعدنية التي تؤدي الي تغيير لون المياه.


وأشار المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إلى أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب وصلت الي 250 عينية لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، حيث سيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظا على صحة المواطن السيناوي.

أكد عبد الفتاح، علي أن كل محطة لتحلية المياه يوجد بها كيميائي لأخذ عينات من المياه المحلاة كل ساعه بصفه يوميه للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي.

ووجه ممثلي المجتمع المدني الشكر الي القيادة التنفيذية على الاستماع لشكاوي المواطنين ونبض الشارع السيناوي، مؤكدين علي حرصهم علي صحة المواطن السيناوي والحصول علي حقه في كوب مياه نظيف.

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العريش مشاكل مياة الشرب وصلات

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