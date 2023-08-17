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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفل السعودية.. دويتو غنائي يجمع رامي صبري وروبي

رامي صبري وروبي
رامي صبري وروبي

يستعد رامي صبري وروبي لطرح أول دويتو يجمعهما خلال ساعات قليلة من الآن، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

 

تفاصيل الأغنية

 

الديو يحمل اسم إضحك وهي أغنية دعائية لإحدي الشركات الكبرى، من كلمات عليم ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار وتم التسجيل في استوديو Music Yard والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

 

وجاء هذا الديو بعد الحفل الذي جمعت بينهما فى السعودية الأسبوع الماضي، حيث أن رامي صبري وروبي قدما حفلا ضخما ضمن حفلات الصيف فى السعودية ووسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.
 

أغنية ياليالي 
 

وتصدرت روبي والفنان أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بأغنيتهم الجديدة "يا ليالي وتخطت الأغنية يا ليالى حاجز الـ 11مليون مشاهدة.


وأحيت روبي حفلا ضخما بمواصفات "لايف" عالمية من حيث التجهيزات والحضور من مختلف الجنسيات العربية ضمن فعاليات تقويم جدة.

افتتحت روبي حفلها بأغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" وسط عاصفة من هتافات وصيحات آلاف المعجبين ممن رددوا معها كلمات الأغنية والتى تخللها عبارات "بنحبكيا روبى".

 

من جانبها أعربت روبي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال وتواجدها للمرة الأولى على مسرح " بنش مارك جدة قائلة : " يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا اني بغنيلكم".


 

رامي صبري روبي إضحك

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