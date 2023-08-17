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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بموافقة أمريكية.. إسرائيل تبيع منظومة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار لألمانيا |فيديو

صواريخ
صواريخ

أذاعت قناة سكاى نيوز عربية، تقريرا بشأن صفقة السلاح المرتقبة بين اسرائيل وألمانيا، وعلاقة الولايات المتحدة بالصفقة. 

وحسب التقرير،أعلنت وزارة الدفاع الدفاع الاسرائيلية أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها الضرورية لإتمام أكبر صفقة سلاح في تاريخ اسرائيل.

الصواريخ البالستية 

وكشف التقرير أن اسرائيل ستبيع لألمانيا منظومة أرو 3 المتخصصة باعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي، وتبلغ قيمة الصفقة نحو ثلاثة ونصف مليار دولار. 

وعن علاقة الولايات المتحدة بالامر، فكشف التقرير أن الشركات الاسرائيلية طورت منظومة أرو 3 بمشاركة الشركات الأمريكية.

الدفاع الإسرائيلي إسرائيل منظومة صواريخ قناة سكاي نيوز عربية الولايات المتحدة الصواريخ البالستية

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